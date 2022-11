Expresso lança novo podcast de entrevistas em português do Brasil. Oiça aqui a apresentação de 'Brasileiros, que tal?'

Christiana Martins, jornalista do Expresso, é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, tijucana, a viver há 31 anos em Portugal. Este podcast de entrevistas conta com vários brasileiros, gente que vive de olhos postos no Brasil. Uma série de conversas sobre um Brasil que nem todos os portugueses conhecem e sobre um Portugal desconhecido para muitos brasileiros. Este é um podcast assumidamente com sotaque, que vai falar em português do Brasil, um podcast com tempo para recuperar cheiros, sabores e, sobretudo, desejos.

Em Portugal vivem mais, muito mais, do que os 200 mil brasileiros registados em termos oficiais e que fazem desta a maior comunidade estrangeira do país. Gente que trouxe conhecimento, uma forma muito específica e contagiante de falar e, sobretudo, pessoas que fizeram uma clara opção pela felicidade. Não uma felicidade tola e infantil, mas baseada num sentimento de resistência. É de sublinhar que estes serão dias quentes, porque está cada vez mais perto a comemoração do bicentenário da Independência e, sobretudo, as eleições.

Todos temos as nossas marcas, a nossa história, e a principal é a saudade de um Brasil, real e sonhado, e esta será uma oportunidade para trocarmos 'figurinhas' sobre um país que não se descola da nossa pele. Ninguém fica de fora, todos os portugueses estão convidados, e para entrar não é preciso passaporte nem nenhum tipo de visto, apenas vontade. Fomos buscar em Chico Buarque e na sua mais recente canção, a inspiração para provocar brasileiros e portugueses. Em tom de homenagem ao Sr. Chico: brasileiros e portugueses, que tal?

tiago pereira santos

'Brasileiros, que tal?' é um podcast da jornalista Christiana Martins com vários brasileiros, gente conhecida lá e cá e outros que têm de ser conhecidos, porque também têm muito a dizer. O que une e separa portugueses e brasileiros e o que temos a contar uns aos outros. Uns dos outros. Um episódio novo todas as semanas, para acompanhar em qualquer app de podcast e em Expresso.pt