Guerra, dia 363: o que nos diz o discurso de Putin, a viagem de Biden à Europa... e até onde vai a resistência ucraniana?

Esta terça-feira, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, falou durante duas horas no seu discurso do Estado da Nação. Referiu-se pela primeira vez ao conflito com a Ucrânia como uma ‘guerra’ que acusou o Ocidente de ter iniciado. Sandra Fernandes analisa as palavras, a narrativa e os objetivos do regime de Putin. E olha ainda para o significado da visita do presidente norte-americano, Joe Biden, a Kiev para se encontrar com o seu homólogo ucraniano.

Neste episódio, ouvimos ainda a jornalista Ana França, recém-regressada das zonas em guerra, falar-nos do que assistiu no terreno e dos limites da capacidade de resistência ucraniana, que vai desesperando por mais apoio e mais armas para responder à capacidade do exército russo, que por mais baixas que sofra surge sempre com novas tropas, como vagas ininterruptas de “gafanhotos”.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias. Oiça aqui mais episódios: