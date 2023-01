Putin queria uma aliança militar mas a China não tem interesse nisso - a análise de Lívia Franco

Num encontro virtual e à distância, os líderes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, conversaram mesmo à beira da viragem de 2022 para 2023. Um encontro marcado pelo convite de Putin a Xi para que visite Moscovo ainda durante a Primavera deste ano. E em que o líder russo frisou que as relações entre as duas potências são as “melhores da história”.

Lívia Franco olha para o significado da conversa e, sobretudo, das relações entre a Rússia e a China nesta altura. Uma relação em que “o irmão mais velho” durante muito tempo foi a Rússia mas em que esse papel hoje cabe à China. “A Rússia é muito mais dependente da China do que o inverso”, afirma a investigadora.

