Posto Emissor #149: BLITZ convida MARO. Do fim do ciclo Eurovisão ao encontro com os Coldplay em Los Angeles

MARO é a convidada desta semana do Posto Emissor. Na 149ª edição do podcast da BLITZ, a artista fala do fim da relação que inspirou o novo álbum, “hortelã”, o esgotamento que a levou a parar durante algum tempo e o impacto na sua carreira do ótimo resultado no Festival da Eurovisão, em 2022.

Numa conversa que passa também pela infância de MARO, em que a jovem cantora revela qual era o álbum que ouvia com mais insistência, realça-se também a competitividade do Berklee College of Music, onde estudou, os elogios que recebeu de artistas de renome, e o que a levou a viver em Los Angeles.

Inescapável, o tema da semana é a vinda dos Coldplay a Portugal. Com quatro concertos em Coimbra, os ingleses são os senhores do momento: ao microfone do podcast da BLITZ, MARO lembra que já fez versões da banda e conta como conheceu o vocalista Chris Martin na Califórnia.

Ouça aqui todas as edições anteriores do Posto Emissor: