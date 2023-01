Posto Emissor #133: BLITZ convida Marco Paulo. Do primeiro cachê em géneros à crueldade das redes sociais

Marco Paulo é o convidado da edição número 133 do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com 78 anos recém-completados, o cantor começa por salientar que não irá dar uma entrevista, mas sim conversar. Assim o fez: ao longo de mais de uma hora, o artista que nasceu em Mourão, no Alentejo, e que perante a mãe foi sempre João, passa a pente fino uma vida que, diz, lhe estava “predestinada”.

O orgulho pelos primeiros feitos, os episódios da infância e adolescência vividas em vários locais do país - de Celorico de Basto ao Barreiro -, a cumplicidade com os irmãos, o pouco carinho que diz ter recebido do pai, “o sr. Silva”, homem de poucos afetos, e uma carreira nos palcos conquistada com “muito trabalho”, ausência completa de descanso e alguma solidão, são desfilados com franqueza.

Neste Posto Emissor, conduzido por Luís Guerra e com edição multimédia de João Martins, falamos ainda dos concertos de Madonna em Portugal (e dos preços dos bilhetes para lhes aceder) e não esquecemos os concertos dos próximos dias.

