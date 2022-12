Posto Emissor #130: BLITZ convida João Moreira, o criador de Bruno Aleixo: da descentralização do humor ao filme de Natal

Estávamos no final da primeira década do século XXI e, de Coimbra, surgiam na internet vídeos com conselhos vindos de uma personagem felpuda, francamente parecida com um Ewok da “Guerra das Estrelas”: de repente - fenómeno de culto em formação - era importante não dormir desnudo “porque a casa pode arder”, nunca urinar para uma ficha de eletricidade, arrecadar sempre as bolas de naftalina ou evitar consumir bebida ou guloseimas no “Café do Aires”.

Bruno Aleixo, a personagem em questão, cresceria na internet (célebre se tornou o almoço com Nuno Markl num restaurante, onde o humorista foi apresentado ao jogo dos 50 pratos, mas também as séries “Aleixo na Escola”, “Aleixo no Hospital” ou “Aleixo no Brasil”), passou para a televisão com aparência de cão (“O Programa do Aleixo” ou “Aleixo PSI”, na SIC Radical), rádio (“Aleixo FM”, “Aleixopédia”, “Aleixo Amigo” na Antena 3) e alongou-se no grande ecrã (“O Filme do Bruno Aleixo”, em 2020, misturando animação com personagens de carne e osso). Agora, a pensar na quadra festival, chega ao cinema “O Natal do Bruno Aleixo”, filme de animação criado pela dupla de sempre, João Moreira e Pedro Santo.

Conimbricense como Aleixo, o argumentista João Moreira é o convidado desta edição do Posto Emissor, a última de 2022, lançando no podcast da BLITZ luz sobre o passado da personagem que, através de recordações de vários Natais atribulados e problemáticos, é a base do filme que acaba de estrear em todo o país. Numa conversa que passa pelas tradições natalícias, o percurso da dupla de criativos e o crescimento das próprias personagens que criaram - do próprio Aleixo, agora sexagenário, ao sempre jovem mas já quase quarentão Renato Alexandre -, falamos também dos álbuns - portugueses e internacionais - que marcaram o ano e sugerimos dois concertos para quem quiser ‘escapar’ à mesa de Natal no dia 25. O podcast da BLITZ volta em 2023: boas festas!

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: