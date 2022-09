Posto Emissor #118: BLITZ convida Diogo Piçarra. Da paixão por futebol ao fascínio por Fernando Pessoa

Diogo Piçarra é o convidado da semana do Posto Emissor. O cantor regressa ao podcast da BLITZ a poucos dias de subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no próximo sábado, para apresentar um concerto anunciado há três anos e adiado por diversas vezes devido à pandemia. Revelando que este espetáculo e o que dará no Multiusos de Guimarães a 8 de outubro serão o encerrar de um ciclo, antecipa a edição de um novo álbum em 2023.

O convite para participar no “roast” ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, o trabalho paralelo enquanto mentor do “The Voice Portugal”, o passado na banda Fora da Boia, o fascínio por Fernando Pessoa e Camões e a forma como lidou com as alegações de plágio aquando da participação da edição de 2018 do Festival da Canção foram outros assuntos abordados na conversa com Diogo Piçarra.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda das declarações polémicas de Roger Waters sobre a guerra na Ucrânia, do regresso de Rihanna, das entrevistas que fizemos aos Sigur Rós e Emicida e dos recentes concertos de Arcade Fire, Michael Kiwanuka e Jorge Palma. Deixamos-lhe também, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

