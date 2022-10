Posto Emissor #112: BLITZ convida Surma. Da canção sobre bullying aos elogios dos James

Surma é a convidada da semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Recebemos a artista leiriense no momento em que se dedica a dar os últimos retoques no vindouro segundo álbum, com edição planeada para o outono. As novas canções, que segundo a própria exploram temáticas como a androginia e o bullying, foram o ponto de partida para uma conversa que passou também sobre o concerto recente que deu a convite dos James em Manchester.

A viagem à Coreia do Sul, o vindouro DJ set em Nova Iorque (antes de um concerto de Ney Matogrosso), o dia em que conheceu o ídolo St. Vincent, o diagnóstico de hiperatividade na infância e o amor e ódio que recebeu depois da sua participação no Festival da Canção, em 2019, foram outros assuntos abordados na conversa com Surma.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre o regresso do NOS Alive, com entrevistas aos Da Weasel e a Álvaro Covões, da promotora Everything is New, e sobre o impacto que a série “Stranger Things” está a ter na vida de Kate Bush e dos Metallica. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor.