Sílvia Floresta: “O veganismo é um mito. As árvores comem carne”

Em conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, a permacultora desconstrói uma série de mitos em torno da ecologia e do cuidado ambiental - “O planeta não precisa de ser salvo. As pessoas é que precisam” - e também à volta da alimentação vegan e vegetariana e da sustentabilidade destas opções dietéticas.

Sílvia Floresta, que cresceu na Amadora e tem este nome sugestivo porque ganhou uma alcunha depois de se ter mudado para a serra de Sintra, estudou botânica e regeneração de solos, trabalhou durante alguns anos no Parque Natural de Sintra e conjuga competências que vão desde a propagação de plantas à recolha e conservação de sementes, desde o reconhecimento de pragas e doenças em plantas à jardinagem histórica até ao manuseamento de máquinas de jardinagem e agricultura. Participa no projecto Ecoaldeia do Vale, que trabalha a regeneração de uma aldeia típica portuguesa.

Neste episódio de As Mulheres Não Existem, ficamos a conhecer uma cuidadora da natureza e a perceber que o estilo de vida dito “alternativo” não tem, afinal, nada de rústico naquilo que o termo tem de pejorativo e é, afinal, um modo de proceder natural, no verdadeiro sentido da palavra.

Houve ainda espaço para falar de Grace Ndiritu, vencedora do prestigiado Jarman award, e de uma nova tradução de Beowulf, escrito em Old English, feita a partir do original em inglês por duas professoras da FLUL, Luísa Azuaga e Angélica Varandas.

No destaque da semana, falámos na deusa romana Diana, identificada com a deusa Ártemis num tempo tão longínquo que não parece real: o século VI a.C.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

