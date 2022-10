Catarina Macedo Ferreira: “Muitos professores disseram-me: 'tu não podes ser artista plástica inteiramente e ser mãe inteiramente“

nuno botelho

Casou muito nova e aos 22 anos teve a primeira filha ainda enquanto estudava Belas Artes. Ao segundo filho, dois anos depois, teve a necessidade de partilhar aquilo que descreve como “a solidão do início da maternidade” e por isso criou um blogue onde “ia dando notícias” e “contando histórias” sobre a sua vida. Pouco depois dá inicio a um projecto fotográfico que tinha como tema central as mudanças que a maternidade trouxera à vida das mulheres que fotografava. E foi assim que percebeu que a fotografia seria a sua arte.

Conta que educa os filhos rapazes como as filhas raparigas, contrariando a sua própria tendência em resolver o problema depressa - e as raparigas respondem sempre mais depressa às solicitações. Considera-se mais feminista do que antes e fala sem rodeios e com sinceridade e generosidade sobre as dietas, as suas consequências inesperadas e nefastas, bem como sobre complicações que podem surgir com a gravidez.

Houve ainda tempo e espaço para contarmos um pouco da história da empreendedora Aenne Burda, fundadora da revista Burda Moden, e continuámos a falar sobre a revolução liderada pelas mulheres no Irão que contaram com manifestações públicas de apoio em vários países da Europa. Recomendámos ainda o conto “A Vingança” da escritora argentina Silvina Ocampo e a conta de instagram da marca Ester Manas, para modelos plus size.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso.