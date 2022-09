Joana Barrios: “Cozinhar é um super-poder”

joao carlos santos

Formada em teatro e com um gosto especial pela moda, descreve a culinária como um lugar de partilha, onde o feedback nem sempre é positivo mas onde se desenvolvem capacidades de autonomia e concentração que podem até vir a tornar-se um “super-poder”. Não se considera uma ‘chef’, porque a vida de restaurante é muito dura e dificilmente conciliável com a vida familiar. Na cozinha de sua casa ou no programa “O da Joana”, ensina as pessoas a meterem as mãos na massa e a sentirem-se empoderadas. Se a chamam “sopeira”, é para o lado que dorme melhor. “Lembro-me da minha mãe nos anos 80 com um ‘power-suit’ e dois filhos pelo braço”, que tinha de pôr a comida na mesa todos os dias, “e nunca a vi como sopeira”.



joao carlos santos

Neste episódio falámos ainda sobre Julia Child, autora de “Mastering the Art of French Cooking”, sobre a última partida de ténis da carreira de Serena Williams e também a dedicatória de Nick Cave a Beatriz Lebre. Nas recomendações, uma canção interpretada por Gigliola Cinquetti no Festival da Eurovisão de 1964 e do romance “The Man Who Loved Children” da australiana Christina Stead.



tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso. As Mulheres Não Existem tem o patrocínio do Banco Credibom e piscapisca.pt