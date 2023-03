O triângulo Marcelo, Montenegro e Passos e “a nova Rússia” dos supermercados

O Marcelo gosta ou não do PSD? Para Júdice, trata-se de uma relação de “amor-ódio” e é difícil perceber o que “vai na cabeça e no coração do Presidente da República” mas, depois da entrevista dada na quinta-feira, parece estar mais inclinado para deixar uma pegada histórica junto da esquerda. Quanto à inclinação entre Montenegro e Passos, Júdice considera haver uma clara instrumentalização do caso. A temática da inflação não passa ao lado do comentador e critica a falta de defesa das grandes superfícies na comunicação social, são “a nova Rússia”.