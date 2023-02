“Com Mariana Mortágua, o BE vai continuar a apostar no radicalismo, no populismo”

Numa emissão focada naqueles que considera os "radicalismos da imigração", a partir da mais recente tragédia na Mouraria e das agressões em Olhão, o comentador diz que "do CHEGA ao BE, ninguém realmente é contra a imigração", sendo Portugal um país que precisa de imigrantes para fazer face à crise demográfica e para "as tarefas que gradualmente os que aqui nasceram não aceitam". Com o recente anúncio da saída de Catarina Martins da coordenação do BE, José Miguel Júdice guarda ainda tempo para considerações, nesta emissão de dia 14 fevereiro de As Causas, para o perfil da líder que se seguirá.

