José Miguel Júdice: o caos na Educação de Costa e Costa

Em destaque, a recente revolta dos professores contra o ministro da Educação, João Costa, que culminou no grande protesto de sábado em Lisboa. Um movimento que deixa o ministro de António Costa "fragilizado". Ainda assim, lembra, "a revolta dos professores é muitíssimo justificada, mas o abuso do direito de greve e o seu caráter selvagem ajudam à sobrevivência de João Costa e vai virar a sociedade civil contra eles". Esta edição de As Causas foi emitida na SIC Notícias a 17 de janeiro.

