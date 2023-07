Ana Gomes sobre a súbita febre do Ministério Público: "Já nos habituou a grandes estardalhaços e resultados pífios"

Sobre as buscas do Ministério Público ao PSD e a Rui Rio, Ana Gomes considera que não há prejuízo para o Estado, fala numa "súbita febre justicialista do Ministério Público" e aponta a dualidade de critérios na utilização dos meios. “Procuradoria-Geral de República parece estar em autogestão”, pergunta a comentadora. “Ainda agora havia falta de meios para a operação Tutti Frutti e até para o caso de Ricardo Salgado. E, agora, repentinamente, neste caso, há uma quantidade de meios despropositados para atuar perante as televisões. Isto é muito estranho". Oiça o comentário em podcast