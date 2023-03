"Tivemos o presidente analista, traquinas, o presidente inconsequente"

Ana Gomes diz que, na entrevista que deu ao Público e à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente "analista, traquinas, que se diverte com a traquinice, e o presidente inconsequente". Ana Gomes diz que, no fundo, não é por baixo do Governo que Marcelo tem posto a mão, mas sim por baixo de António Costa. "O PS que se desengane se pensa que tem a mão do Presidente da República debaixo". Oiça o comentário em formato podcast