Ana Gomes: “É um Orçamento de guerra? À custa de quem? Dos do costume, da classe média”

"O Presidente pediu desculpa e fez bem", começou por afirmar Ana Gomes no seu habitual comentário na SIC Notícias a propósito das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no que diz respeito ao número de vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja. Segundo a comentadora, as atenções - e as discussões - deviam estar centradas no próximo Orçamento. "Este Orçamento não é neutral para a classe média", sublinha Ana Gomes. O comentário aconteceu na SIC Notícias a 16 de outubro

