Débora Monteiro: "Estamos sempre a dizer que as mulheres se apoiam umas às outras, mas não é assim"

Numa grande entrevista com Daniel Oliveira, Débora Monteiro relembra o quão difíceis foram os tempos que vieram depois de ter tido duas filhas gémeas: "Fui mãe na quarentena. Estava numa bolha em que mal dormia, com duas bebés, insegura com o meu corpo e ia fazer uma coisa nova na minha vida, o Domingão, que ainda por cima era em direto". A escolha entre a família e o trabalho foi difícil e deixou sequelas. "São coisas que ainda estou a resolver". A atriz e apresentadora revela que sofreu bastante com o estigma. "Estamos sempre a dizer que as mulheres se apoiam umas às outras, mas não é assim. Então com o corpo... o que mais me irritou foi, em tabalho, as mulheres serem mesmo más". Oiça o Alta Definição em podcast