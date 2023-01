César Mourão: “Se o Herman não existisse, eu se calhar não fazia isto”

Numa conversa franca e aberta, o vencedor do Globo de Ouro para melhor humorista volta a sublinhar a enorme admiração sentida desde criança por Herman José, com quem se estreou na televisão com 'Hora H'. "Subi na montanha e cruzei-me com o Herman", conta sobre o encontro com o ícone da comédia em Portugal. Durante esta emissão do Alta Definição de 07 de janeiro, o apresentador de 'Terra Nova' admite que já teve "demasiado ego" e que errou "no trato com o outro. Hoje em dia orgulho-me como trato quem está à minha volta".

Entrevistas intimistas conduzidas por Daniel Oliveira. Todas as semanas um novo convidado no ‘Alta Definição’, um programa da SIC. Ouça mais episódios: