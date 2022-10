"Não tenho memórias gratificantes até à adolescência. Lembro-me pouco ou não me quero lembrar"

Numa grande entrevista com Daniel Oliveira, a atriz Lia Gama, de seu verdadeiro nome Maria Isilda da Gama Gil, diz que mudou de nome para apagar a "outra que ficou lá atrás", quando saiu de casa do pai. "Usava soquetes, meias até ao joelho, e cabelo cortado à garçom. Mudei tudo, tirei as meias, comprei um cinto de ligas, fiz uma ondulação no cabelo e mudei de nome". Apesar da infância muito difícil, agradece o que tem e preza o seu percurso, sem esquecer as origens: "É estranho uma miúda sair duma aldeia beirã e hoje estar aqui sentada. É um milagre". O programa foi emitido na SIC a 29 de outubro

Entrevistas intimistas conduzidas por Daniel Oliveira. Todas as semanas um novo convidado no ‘Alta Definição’, um programa da SIC. Ouça mais episódios: