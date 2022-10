Maria João Pinho: “Nós somos imensos, mas somos todos iguais. Passamos todos pelo mesmo”

Entre a gestão pessoal, onde vive a pessoa Maria João Pinho, com uma profissão que respeita, os horários, o brio no que faz, o trabalho por um ordenado que respeita acima de tudo, e a descoberta intrínseca - sem medo- de um mundo de possibilidades no qual se deixa levar: eis onde se revela a mulher e a atriz. “Ser justa com aquilo que digo e faço é aquilo que me é mais difícil”, revela. A conversa, conduzida por Daniel Oliveira, foi exibida a 22 de outubro na SIC.

Entrevistas intimistas conduzidas por Daniel Oliveira. Todas as semanas um novo convidado no ‘Alta Definição’, um programa da SIC. Ouça mais episódios: