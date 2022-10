Teresa Noronha, Prémio PEN Club 2022: “A literatura não é um entretenimento, tem de haver implicação“

Há factos vividos, porém é claramente uma ficção este “Tornado”, que acaba de ganhar o Prémio Pen Club 2022 na categoria de narrativa. O livro cruza vários espaços e tempos sem preocupações cronológicas, tem memórias ficcionadas, uma realidade questionada e a presença de incertezas sobre ela.

Teresa Noronha é a autora desta história que contém 70% de biografia e aceitou gravar o episódio #47 do África Agora para falar sobre o seu trabalho. Depois de Paulina Chiziane ter ganho o Prémio Camões no final do ano passado, outra escritora nascida em Moçambique recebe a distinção de um prémio português.

Teresa Noronha nasceu em Moçambique, é licenciada em agronomia pela Universidade Eduardo Mondlane e fez mestrado em França em Desenvovimento Rural. Partiu para Portugal em 1991 regressando a Maputo em 2004. Foi professora, iniciou trabalho em tradução no ano de 1996 e em edição em 1999, tendo promovido a edição de livros infanto-juvenis em Moçambique na editora EPM-CELP. Como escritora ganhou o Prémio Nacional da Editora Alcance com “A Viagem de Luna” em 2015.

Em 2021, “Tornado”, o seu primeiro romance, ganhou o Prémio Maria Velho da Costa/SEC e, na semana passada, o Prémio PEN Club Português 2022 para narrativa.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.

Tal como acontece com “O Mundo a Seus Pés”, também da secção Internacional do Expresso, o podcast “África Agora” aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro. “África Agora” é um podcast quinzenal e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.







Oiça aqui mais episódios: