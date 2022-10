Está a indústria do desenvolvimento ao serviço do crescimento dos países menos desenvolvidos?

Um furo escavado a meio caminho entre duas aldeias pode facilitar o acesso a água a duas comunidades, ou pode complicar as relações entre os seus dois líderes antes de chegar a aliviar as necessidades da população.

A realidade cultural das comunidades que são objeto de iniciativas de desenvolvimento nem sempre é devidamente tida em conta. Cabe aos agentes das agências e instituições internacionais e das organizações não governamentais que trabalham no terreno tentar colmatar as distâncias e fazer que o desenvolvimento internacional não seja um “estranho em casa alheia”.

No complexo universo do desenvolvimento, e para lá das perícias técnicas, há um mundo de conhecimentos fundamentais para o sucesso das iniciativas que é adquirido no terreno e Tiago de Matos Fernandes, o convidado do episódio #46 do África Agora, ajuda a perceber o que está em causa nesta equação em que há tempo e recursos a ganhar… mas também a perder.

Tiago de Matos Fernandes é advogado e consultor na área do Desenvolvimento Internacional. Anda há 25 anos a trabalhar em mais de 40 países de cinco continentes, incluindo 28 da África subsariana. Colabora com organizações não-governamentais portuguesas e é especialista nos procedimentos financeiros e contratuais das ações externas da União Europeia.



