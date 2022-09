Funaná e Fela Kuti: África na diáspora global está toda na música

O Centro Cultural do Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, vai ser neste mês de setembro um pólo de encontro de música e de músicos. A Festa do Funaná e Felabration, a Festa de Fela Kuti celebrado pelo Funaná.

António Tavares, coreógrafo e bailarino, diretor e programador do Centro Cultural do Mindelo, é o convidado do episódio #45 do África Agora no reinício desta temporada.

Uma conversa sobre cultura enquanto meio privilegiado de unir pessoas levando-as a olhar para aquilo que as aproxima, reconhecendo territórios comuns, e ultrapassando as divisões políticas que a condição geográfica acentua.

A música e a dança unem e aproximam. E esclarecem? E que papel devem ter as entidades públicas e privadas neste fórum?

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.

