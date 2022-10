África do Sul: “Não se pode fugir à violência neste país”

Mais de 350 mortos e de 3500 presos foi o saldo da semana de violência que abalou em 2021 as províncias de Kwazulu-Natal e Gauteng da África do Sul. O ex-Presidente Jacob Zuma tinha sido detido por um período de 15 meses com acusações de várias ordens, implicando captura do Estado, fraude e desvio de bens públicos.

A guerra de fações dentro do Congresso Nacional Africano, mais conhecido por ANC, o partido no Governo, somada à pobreza de grande parte da população, agudizada pela crise de saúde pública provocada pela covid-19, são peões no tabuleiro que pode voltar a ser palco de insurreição civil.

O jornalista sul-africano Peter Fabricius é o convidado do último episódio do África Agora antes da pausa de agosto. Uma conversa sobre a vida no país mais a Sul de África e sobre as suas relações com a Europa e resto do mundo.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e contou com a edição multimédia de João Luís Amorim e a dobragem de João Diogo Correia.

