Subida do nível do mar assusta São Tomé e Príncipe: “Há áreas muito vulneráveis nas zonas costeiras”

A Cimeira do Clima das Nações Unidas de Glasgow, a COP 26, fez da emergência climática um tema diário durante duas semanas em praticamente todo o mundo, porém, passada a festa e a contestação dos que alertaram para a emergência e protestaram contra a inação dos políticos, o que muda realmente no quotidiano dos países?

Sulisa Quaresma é técnica superior do ministério do Ambiente de S. Tomé e Príncipe, país que cumpre todas as exigências, mas não se livra das consequências da mudança do clima.

Água, resíduos, florestas, alterações climáticas e erosão dos solos são áreas a exigir que se despertem as consciências,se crie, estratégias e se planifique trabalho de adaptação a décadas de distância.

