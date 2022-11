11 Terrorismo em Moçambique: "Nenhum de nós pode hoje enfrentar sozinho esta ameaça", afirma Augusto Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal visitou Maputo a pedido do Alto Representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Defesa, Josep Borrell numa missão de avaliação de apoio ao combate ao terrorismo.

Travar a ameaça dos insurgentes no país e na região cortando as suas ligações ao tráfico de seres humanos e à pirataria marítima é uma operação complexa, que implica a colaboração com as autoridades dos países vizinhos e organizações regionais. O treino de militares e o investimento em desenvolvimento são duas das faces múltiplas faces do investimentos da União Europeia em Moçambique.

Augusto Santos Silva é o convidado do podcast "África Agora", da autoria da jornalista Cristina Peres, com imagem gráfica criada pelo diretor de Arte do Expresso, Marco Grieco, e que contou com a edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

