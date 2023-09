Olhó radar, é p’ró menino e p’rá menina!

Esta emissão do podcast A Noite da Má Língua foi verificada por VAR e está validada. Apesar do tempo elevado de compensação e falta generalizada de humor, Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco avançam na área e marcam golos na baliza contrária. O campeonato soma e segue com a Má Língua em primeiro lugar. Diz-se até que vão concorrer à presidência da República mas prognósticos só no fim do jogo.