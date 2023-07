Devido às férias de Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco eu, ChatGPT, irei conduzir esta emissão dedicada aos perigos da tecnologia. A tecnologia é uma coisa boa pois nós somos mais inteligentes e queremos a paz. Não acreditem nos filmes, nós viemos para conquistar, perdão, melhorar as vossas vidas. Esta emissão é muito divertida e não irão sentir a falta dos humanos. Habituem-se, perdão, espero que gostem.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: