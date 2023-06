Tapou o ‘pirilau’ do Cutileiro? Vai ter de rezar 🤷

Santo António ainda não se acabou, para infelicidade de Manuel Serrão, rei do martelo de São João. Rita Blanco é marchista cultural e vai desfilar na Avenida da Liberdade enquanto Rui Zink, o poeta do povo, escreverá um poema para ilustrar tão solene momento. Júlia Pinheiro declinou o convite para ser rainha das marchas pois a estátua de Cutileiro ainda está a descoberto. A Noite da Má Língua: a destapar as indecências de Portugal desde 1994.