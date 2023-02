Connosco a inteligência é artificial, mas a estupidez é natural

Este programa foi escrito e protagonizado pela inteligencia artifical. Qualquer semelhança entre a realidade e a ficção é pura ilusão. Nenhuma das piadas foi aprovada por humanos e todos os temas foram escolhidos pelo ChatGPT. Caso surjam sintomas como falta de ar, falta de humor ou sonolência não consulte o seu médico. O podcast A Noite da Má Língua não se responsabiliza por qualquer efeito secundário. Em caso de dúvida pode sempre recorrer a episódios anteriores.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: