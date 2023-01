Portugal é como Harry: um 'membro real' queimado

Na semana em que Rita Blanco é oficialmente sexagenária, A Noite da Má Língua tem um episódio especial dedicado ao sexo na terceira idade. Rui Zink relata a sua infeliz vida de professor casado. Manuel Serrão é solteiro e sofre por não ter ninguém com quem partilhar a marmelada. Júlia Pinheiro considera-se feliz nos seus 60 anos mas muito preocupada com o questionário para entrar no governo. Nem Harold, Harry para os amigos, escapa à ternura dos 60. E não estamos a falar de Harold Montenegro.



