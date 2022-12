Mais quatro anos a levar com ele? Habituem-se!

Estamos na semana do Natal e reina a paz e o amor na Má Língua. Júlia Pinheiro professa o seu amor pelo seu bidé, Rui Zink confessa o seu amor a Ronaldo e Manuel Serrão declara-se a Eva Kaili mas o verdadeiro milagre é protagonizado por Rita Blanco, que está grávida. Quem será o pai da criança? Nas palhas deitado ou nas palhas estendido? Todas estas inquietações serão desvendadas neste episódio... ou talvez não. Habituem-se!

