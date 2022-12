Nada como um arrufo para dar uma boa arrufada

Rita Blanco está triste com a vida. Apetece-lhe acabar tudo. A única coisa que ainda a anima é Marcelo Rebelo de Sousa, o apoiante da causa cigana. Rui Zink explica-nos como assassinar e não ser apanhado, Manuel Serrão diz asneiras baixinho e Júlia Pinheiro comenta as últimas jornadas do mundial de futebol. Antes que a energia acabe por causa da guerra, há tempo para um calorzinho.



Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: