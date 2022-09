Os melões da Meloni, os Globos de Ouro da SIC e a Grande Festa de aniversário da Má Língua 🎉

Um ano de Má Língua é muita fruta (com picante). Do imbrochável tomate cereja de Jair Bolsonaro aos melões de Giorgia Meloni no TikTok, passando pelas uvas descaídas até ao joelho de vários protagonistas políticos. No fim, a pergunta perfeita: quem vai ganhar os Globos de Ouro? Se for Rita Blanco já sabemos quem irá receber o prémio ao palco e qual o discurso de vitória. Oiça o episódio para descobrir.

