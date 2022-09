Esta semana A Noite da Má Língua está de luto: Manuel Serrão oficializou a sua militância no PS e Júlia Pinheiro ladra em sinal de aprovação. Rita Blanco faz revelações chocantes: confessa-se espia de Marcelo mas nada disto importa pois Rui Zink é Deus. A Noite da Má Língua é a rainha de todos os podcasts e quem disser o contrário terá de se retratar.



