“Os árbitros também gostam de estar nos grandes jogos. Ficar em casa de castigo é castrador, não interessa a ninguém fazer um mau jogo”

No segundo episódio do novo podcast da Tribuna Expresso com Duarte Gomes, o antigo árbitro internacional fala de como existe a falsa perceção de que os árbitros nunca são punidos após um mau jogo e analisa alguns dos lances mais marcantes da 2.ª jornada da I Liga, com a sempre preciosa ajuda das leis do jogo. Emissão conduzida pela jornalista Lídia Paralta Gomes.

mário henriques

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras. Subscreva e oiça mais episódios: