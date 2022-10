BES ajudou a subornar ministro da Venezuela

Discreta e pacata, Lisboa era no final de 2013 um canto na Europa para onde toda a gente parecia querer mudar-se. Porque é que a venezuelana Maria Eugénia Baptista Zacarias não haveria de aproveitar o momento para garantir, também ela, um refúgio no Chiado, o bairro mais caro da cidade?

No outro lado do Atlântico, Hugo Chávez tinha morrido em março desse ano e, embora uma profunda crise social e económica começasse a cavar divisões irreversíveis na Venezuela, a substituição do comandante por Nicolás Maduro no cargo de Presidente mostrava ter pelo menos um lado bom: o marido de Maria Eugénia, Haiman El Troudi, fora entretanto nomeado ministro das Obras Públicas. Era um motivo para celebrar. E pensar no futuro.