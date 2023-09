Juros, pensões, creches: 2024 não começou e já há uma mochila que pesa 3 mil milhões de euros

Mesmo sem nenhuma nova medida, o próximo ano contará com despesas adicionais para o Estado de 3,1 mil milhões de euros. É essa a estimativa do próprio Ministério das Finanças tendo em conta as medidas já tomadas até aqui e cujos custos vão transitar para o próximo ano.

Ou seja, quaisquer outras medidas – incluindo o pacote Mais Habitação, o apoio às rendas e ao crédito, ou eventuais mexidas nos impostos que o Governo tem remetido para a elaboração do próximo Orçamento do Estado para 2024 – vão fazer com que esta mochila seja ainda mais pesada.

A informação consta do Quadro das Políticas Invariantes, que esta sexta-feira, 1 de setembro, foi entregue ao Parlamento pelo gabinete de Fernando Medina. O quadro foi inicialmente noticiado este sábado pelo Público, Eco e Negócios, sendo que o Expresso teve também acesso ao documento.