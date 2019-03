Precisamos de conversar sobre as armas nucleares. Elas estiveram no centro de intensos debates políticos na Europa durante a Guerra Fria. O final desse longo conflito ideológico, político e militar alimentou a ideia de que as armas nucleares poderiam ser marginalizadas ou eliminadas a médio prazo. Há dez anos, o prémio Nobel da Paz foi atribuído a Barack Obama pelos seus esforços na defesa da ordem nuclear a nível internacional. Agora, todavia, crescem os indícios de que esta ordem está sob forte pressão.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)