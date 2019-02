A duração das consultas médicas

A Ordem dos Médicos decidiu apresentar, para discussão pública, uma proposta no sentido de as primeiras consultas dos médicos de família terem uma duração padrão entre os 30 e os 45 minutos. Como diz Miguel Guimarães: “Os médicos têm de ter tempo para explicarem muito bem ao doente a sua situação clínica e o que vão fazer” (“Público”, 11-2-2019). Antes, informara já o público que “mais de 50 por cento desse tempo é utilizado para estar a escrever no computador ou à procura de uma impressora que funcione” (Lusa, 26-10-2018). Isto é aberrante.

