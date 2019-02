Não, o acesso à Universidade não é um direito

Os actuais políticos estão a aliciar alunos que não têm aptidão ou apetência por este tipo de ensino a nele entraram, levando-os a que, meses depois, venham a engrossar as fileiras dos Nem-Nem

Há dias, um secretário nacional do PS, Porfírio Dias, escreveu o seguinte no Público (21.1.2019): “O acesso ao ensino superior qualifica-se, portanto, como um direito fundamental”. Será que esta gente sabe do que está a falar? Duvido.