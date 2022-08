Sonhos e pesadelos das noites de verão

1 À entrada do verão, o Governo tratou de fazer uma lavagem à mente dos portugueses antes de partir para banhos. Mente sã em corpo são garante um outubro tranquilo, terão pensado os estrategos da maioria absoluta. Vai daí ocuparam o chamado espaço mediático em doses homeopáticas. Nas últimas semanas registei, certamente por defeito, duas entrevistas do primeiro-ministro, outras tantas da ministra da Saúde, do ministro das Obras Públicas e do ministro das Finanças. Mais comedida, a ministra da Cultura concedeu uma. Tudo isto sem referir as declarações avulsas que, por tudo e por nada, enchem televisões e jornais com membros do Governo. Não há espaço para mais ninguém, nem para aliados nem para adversários.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)