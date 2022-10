Três, dois, um: aí vamos nós, de novo. A charanga saiu à rua, e a festa vai durar até outubro. O Partido Socialista tomou a dianteira e não faz a coisa por menos: nos próximos quatro anos, se ganhar a corrida, vamos ter o céu na terra. O investimento que não fez, será feito; os serviços públicos que não funcionam, passarão a funcionar; os hospitais que têm listas de espera, deixarão de as ter; os comboios andarão a horas e em quantidade suficiente; os funcionários públicos serão aumentados, e o seu número também.

