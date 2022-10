O pensamento mágico do castigo da humanidade na crise climática

Uma das causas da nossa geração é que se decrete a “emergência climática”. É certo que o clima se revela assustador e as suas imprevisíveis alterações ameaçadoras. Mas não sei bem o que significa decretar essa “emergência”; como não sei bem o que se possa fazer depois de a instituir. Na verdade — e não estou sozinho — não sei o que fazer perante esta ameaça.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)