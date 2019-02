A festa acabou (...) o povo sumiu...

Talvez o caso não seja tão grave quanto indica o título, retirado de um poema do brasileiro Carlos Drummond de Andrade (‘E agora, José?’). Mas facilmente se entende que a António Costa lhe falta um pouco mais de sol para ser brasa (como outro poeta, Mário de Sá-Carneiro, este português, escreveu em ‘Quási’). Os sinais de crise no mundo, e o descontentamento interno deveriam ter surgido lá para o outono, após as eleições. Assim corre o risco de ter o caldo entornado. Veja-se esta semana.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)