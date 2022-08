O extraordinário e muito glosado episódio da gola dos inocentes em fogos-fátuos

m dia, um senhor muito mau mandou matar todas as inocentes crianças, mesmo os bebés, na Judeia, porque tinha ouvido dizer (lá estão as fake news) que acabara de nascer o rei dos judeus. Esse episódio, que passou à História não em fotografia, porque não tinha sido inventada, mas como quadro de Giotto com o título “A Degola dos Inocentes”, foi bastante glosado, por diversos artistas, escritores, poetas e DJ, até ao ponto de Miguel Torga, um dos melhores e mais interessantes contistas e poetas da nossa língua, ter, num assomo de religiosidade, escrito:

“Era uma vez, lá na Judeia, um rei.