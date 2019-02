Um kit de sobrevivência para a cidade de Londres

O centro financeiro da capital britânica, a City, já está a sofrer com ‘Brexit’. O cenário mais favorável é uma anulação da saída do Reino Unido da União Europeia

BERKELEY — Só agora, quando se aproxima o terceiro aniversário do referendo do Reino Unido sobre a adesão à União Europeia, as implicações de deixar o bloco estão finalmente a afundar-se. Uma evidência, cómica para quem gosta de humor negro, é o êxito comercial dos kits de sobrevivência do ‘Brexit’, que incluem um filtro de água, equipamentos para fazer lume e comida liofilizada suficiente para 30 dias.