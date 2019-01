Dos ‘coletes amarelos’ ao New Deal Verde

Embora uma pequena elite pareça ter-se saído muito bem, grandes faixas da população desceram da classe média e mergulharam na insegurança

NOVA IORQUE — Não é novidade que grandes segmentos da sociedade ficaram profundamente descontentes com o que eles veem como the establishment, especialmente a classe política. Os protestos dos ‘coletes amarelos’ em França, espoletados pela manobra do Presidente Emmanuel Macron de aumentar os impostos dos combustíveis em nome do combate às alterações climáticas, são apenas o mais recente exemplo da escala desta alienação.