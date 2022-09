O alerta das Europeias

Nas eleições europeias do último domingo votaram mais 30 mil portugueses do que nas anteriores. Não é bom, é muito mau sinal. Foram apenas 30,73% dos eleitores registados. Apenas 35% dos que vivem em território nacional, se se quiser descontar o novo registo automático dos emigrantes. Os dados são mais preocupantes ainda se compararmos com a média e a tendência europeia: desta vez, mais de metade dos cidadãos da UE foram às urnas. Mais 15 pontos do que por cá.

